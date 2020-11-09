Ahmet Uz hayatını kaybetti

İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Uz, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde görev yaptıktan sonra Şehir Tiyatroları kadrosuna geçti. 100’den fazla oyunda rol alan Uz, aralarında “Kara Melek” ve “Yabancı Damat”ın da olduğu dizilerde de yer aldı. Uz, “Bir Yudum Mutluluk”, “İncir Reçeli” ve “Peri Tozu” adlı filmlerde de rol almasının yanı sıra çeşitli yapımlarda yapımcı ve seslendirme sanatçısı olarak görev yaptı. Uz’un akciğere bağlı bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti açıklandı.