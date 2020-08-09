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09.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Akan’ın enstalasyonu en iyiler arasında

New York’ta yaşayan ve özellikle kamusal alanlarda yaptığı heykellerle tanınan çağdaş sanatçı Osman Akan,“Voids” (Boşluklar) eseri ile CodaAwards’ın en iyiler listesinde yer aldı.

Akan’ın enstalasyonu en iyiler arasında

İki yıl önce El Paso şehri Müze ve Kültürel Kuruluşlar Bakanlığı tarafından siparişi verilen “Voids” (Boşluklar) eserinin yerleştirilmesi bu yıl mayıs ayında tamamlandı. Osman Akan, Alameda Kütüphanesi için yarattığı eserini ışık ve fiber optik kablolar kullanarak gerçekleştirdi. “Voids”, toplam uzunluğu 4 bin 572 metreyi geçen kablolar ile yüzeyini oluşturdukları formları 15 ayrı ışık kutusu ve onları kontrol eden bir server yolu ile renklendiriyor.

 

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