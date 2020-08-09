Akan’ın enstalasyonu en iyiler arasında

İki yıl önce El Paso şehri Müze ve Kültürel Kuruluşlar Bakanlığı tarafından siparişi verilen “Voids” (Boşluklar) eserinin yerleştirilmesi bu yıl mayıs ayında tamamlandı. Osman Akan, Alameda Kütüphanesi için yarattığı eserini ışık ve fiber optik kablolar kullanarak gerçekleştirdi. “Voids”, toplam uzunluğu 4 bin 572 metreyi geçen kablolar ile yüzeyini oluşturdukları formları 15 ayrı ışık kutusu ve onları kontrol eden bir server yolu ile renklendiriyor.