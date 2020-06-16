16.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Akbank Sanat’tan kısa film kanalı
Geçen sene seçkisinde 74 ülkeden toplam 2217 filme yer veren ve 2005 yılından beri Kısa Film Festivalleri aracılığıyla sinemaseverlerle buluşan Akbank Sanat, belirlediği seçkinin çevrimiçi olarak yayımlanmasına yönelik birtakım yeniliklere imza attı.
Bu yenilikler kapsamında Akbank Sanat, hem yerli hem yabancı 12 filmi kendi YouTube kanalı aracılığıyla erişime açacak. Yayına başlayacak bu kanalda yer alacak filmler arasında 16. Akbank Sanat Kısa Film Festivali’nin Ulusal ve Uluslararası Yarışmaların kazanan, Gökalp Gönen imzalı “Avarya” ve Daria Kashcheeva’nın “Kız Çocuğu / Dcera” (2019) da bulunuyor. Ayrıca, festivalden mansiyon ödülleriyle ayrılan Morad Mostafa imzalı “Ward’ın Kına Partisi/ Ward’s Henna Party” (2019) ve Mohammad Hormozi’nin yönettiği “İç Dünya / Inner Self” (2019) de seçki kapsamında izlenebiliyor olacak. Akbank Sanat’ın kısa filmleri paylaşacağı yeni kanalına Akbank Sanat YouTube kanalı üzerinden ulaşılabiliyor.