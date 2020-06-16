Akbank Sanat’tan kısa film kanalı

Bu yenilikler kapsamında Akbank Sanat, hem yerli hem yabancı 12 filmi kendi YouTube kanalı aracılığıyla erişime açacak. Yayına başlayacak bu kanalda yer alacak filmler arasında 16. Akbank Sanat Kısa Film Festivali’nin Ulusal ve Uluslararası Yarışmaların kazanan, Gökalp Gönen imzalı “Avarya” ve Daria Kashcheeva’nın “Kız Çocuğu / Dcera” (2019) da bulunuyor. Ayrıca, festivalden mansiyon ödülleriyle ayrılan Morad Mostafa imzalı “Ward’ın Kına Partisi/ Ward’s Henna Party” (2019) ve Mohammad Hormozi’nin yönettiği “İç Dünya / Inner Self” (2019) de seçki kapsamında izlenebiliyor olacak. Akbank Sanat’ın kısa filmleri paylaşacağı yeni kanalına Akbank Sanat YouTube kanalı üzerinden ulaşılabiliyor.