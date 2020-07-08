Akin’in son filminin posterinde İstanbul

Afişte, ters dönmüş Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı gözüküyor. Akin, filmle ilgili yayınladığı çalma listesinde de Yıldız Tilbe, Mabel Matiz, Sabahat Akkiraz, Barış Manço, Sezen Aksu ve Erkin Koray’a yer vermişti. Filmin konusu ve çekim takvimiyle ilgili bir bilgi bulunmuyor. İsveç’te yaşayan Gürcistan kökenli yönetmen Milliyet Sanat’a verdiği söyleşide, Türkiye’yle bağını şu cümlelerle anlatmıştı: “Ebeveynlerim Karadeniz’de Sinop yakınında doğmuş. Onların kökleri burada yaşayan Gürcistan topluluğundan... Çok gençken ebeveynlerim İsveç’e taşınmış. Büyürken ilk dilim Gürcüceydi ama dedem ile ninem Sinop’ta olduğu için yazları orada geçirirdim. Dolayısıyla Türk kültürünü ve etkisini gururla taşıyorum. Türkiye’nin müziği, kültürü, yemeklerini çok seviyorum. İstanbul’da geçen, Sezen Aksu çalan bir film çekmeyi çok isterim.”