17.08.2020 - 07:00 |
Akira Kurosawa’nın dünyasına keşif yolculuğu
Paul Anderer’in imzasını taşıyan “Kurosawa’nın Raşomon’u”, Can Yayınları etiketiyle yayınlandı.
Selçuk Işık’ın Türkçeye kazandırdığı kitapta, genç bir sosyalist ve bir ressam olarak Kurosawa portresini, ardından şiddetli çatışmalar yaşayan ağabeyi Heigo’nun hayatındaki rolünü, son olarak da köklü kültürel değişimlerin yaşandığı yirminci yüzyıl Japonya’sının yükseliş ve çöküş öyküsü anlatılıyor.Anderer, savaş sonrası yıkıntılar içindeki bir ülkeyi ve bir ailenin yaşadığı trajediyi gözler önüne seriyor.
'Kırmız Liste'deki Murat Kalko etkisiz hale getirildiMİT'in istihbari çalışmalarıyla PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu Agit Garzan kod adlı Murat Kalko, Hakurk'ta etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen PKK'lı Murat Kalko, pek çok silahlı saldırı ile öldürme olayının faili olduğu gerekçesiyle "Kırmızı Liste"de aranıyordu. Öte yandan, MİT'in istihbaratıyla düzenlenen iki ayrı operasyonda da sansasyonel eylem planlayan üst düzey 6 PKK özel güç ve istihbarat mensubu daha etkisiz hale getirildi.