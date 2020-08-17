Akira Kurosawa’nın dünyasına keşif yolculuğu

Selçuk Işık’ın Türkçeye kazandırdığı kitapta, genç bir sosyalist ve bir ressam olarak Kurosawa portresini, ardından şiddetli çatışmalar yaşayan ağabeyi Heigo’nun hayatındaki rolünü, son olarak da köklü kültürel değişimlerin yaşandığı yirminci yüzyıl Japonya’sının yükseliş ve çöküş öyküsü anlatılıyor.Anderer, savaş sonrası yıkıntılar içindeki bir ülkeyi ve bir ailenin yaşadığı trajediyi gözler önüne seriyor.