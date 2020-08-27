Al#n Portakal Sinema Okulu başvuruları başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde sinemaseverlerle buluşacak Antalya Al#n Portakal Film FesDvali’nin gençlik projesi Al#n Portakal Sinema Okulu, geleceğin sinemacılarına hayallerine ulaşmalarında destek olmayı ve ilham vermeyi amaçlıyor. Al#n Portakal Sinema Okulu’na bu yıl Türkiye’deki üniversitelerde Radyo, Televizyon, Sinema, Medya, İleGşim ve Görsel Sanatlar eğiGmi alan 200 öğrenci seçilecek. Başvurular sonucunda seçilen öğrencilere özel olarak her sabah canlı dersler yapılacak. Bu derslerde sinema sektörünün önde gelen isimleri öğrencilerle tecrübelerini paylaşacak.



FesGval, Al#n Portakal Sinema Okulu’na kaJlamayan sinemaseverleri de unutmuyor. Herkesin erişimine açık olarak yayınlanacak söyleşi ve röportaj videoları ile Türkiye’nin dört bir yanından sinemaseverlere ulaşmak amaçlanıyor. Bu videolar, fesGval sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı MuhiNn Böcek’in geçen yıl belirMği gibi “Gençler üretecek, Antalya gençlerle birlikte yükselecek” sloganıyla yola çıkan Al#n Portakal Sinema Okulu için son başvuru tarihi 11 Eylül Cuma. Sinema öğrencileri başvuru formuna fesGval web sitesi üzerinden ulaşabilirler.