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02.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Alice’ sergisinde Tim Burton esintisi

İngiltere’deki The Victoria and Albert Museum’un haziran ayında açılması planlanan “Alice: Curiouser and Curiouser” başlıklı sergisi, pandemi sebebiyle önümüzdeki yılın mart ayına ertelendi.

‘Alice’ sergisinde Tim Burton esintisi

Timeout’ta yer alan habere göre sahne tasarımcısı Tom Piper tarafından tasarlanan sergi, “Alice in Wonderland”in bir el yazmasından her yaş grubunun sevdiği küresel bir fenomene dönüşmesinin hikâyesini anlatıyor. Sergide yazar Lewis Carroll’un hikâyesi için yaptığı orijinal illüstrasyonları, çizer Ralph Steadman’ın Alice eskizleri ve Salvador Dali’nin 1969’da yaptığı “A Mad Tea Party” tablosu yer alacak. İzleyiciler, sergide ayrıca Disney’in 1951 yılına ait animasyon filminin orijinal konsept sanatını ve Tim Burton’ın 2010 yapımı filminin eskizlerini ve kostümlerini de görebilecek.

 

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