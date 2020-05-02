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02.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Allen’a veda

Çağımızın en iyi davulcularından biri olan, Afrobeat’in öncülerinden Tony Allen 79 yaşında yaşama veda etti.

Allen’a veda

Fransa’nın başkenti Paris’te hayatını kaybeden Tony Allen, eski grup arkadaşı Fela Kuti ile birlikte Afrobeat’in yaratıcısı olarak kabul ediliyordu.

Müzik dünyasındaki ilk gününden beri Nijeryalı köklerini, çok dilli cazı ve funk’ı birbirinden ayırmayan, hem serbest stiliyle hem de disipliniyle kendini kanıtlayan ve birçok sanatçının eserlerine katkıda bulunan Allen, bu yaz Zorlu PSM Caz Festivali kapsamında bir konser verecekti.

‘Devrim şarkıları söyledi’

Ünlü müzisyenin hayatını kaybettiğini duyuran menajeri Eric Trosset, “Ölüme tam olarak neyin sebep olduğunu bilmiyoruz” dedi ve ölümün koronavirüs kaynaklı olmadığını duyurdu.

Allen, 1960’lı ve 70’li yıllarda Fela Kuti’nin orkestrası Africa’nın müzikal direktörlüğünü ve davulculuğunu yaptı. Kuti ve Allen, Afrika’nın yerel müziğini caz ve funk gibi ABD’de doğan müzik türleriyle birleştirerek Afrobeat’i yarattı.

Uzun yıllar boyunca Allen’ın komplike ritimleri üzerine Kuti, birleşmiş bir Afrika hayali kuran devrimci şarkılarını söyledi. Allen, Dizzy Gillespie ve Charlie Parker gibi caz devlerinden ilham almıştı ve kendi kendine 18 yaşında davul çalmayı öğrenmişti. Bir süre birlikte çalıştığı müzisyen Brian Eno, Allen için “Dünyanın en iyi müzisyeni olabilir” demişti.

Kısıtlamayı, sokakta dansla ihlal ettilerAntalya'da bir grup genç, 3 günlük sokak kısıtlamasının uygulandığı Antalya'da sokağa çıkıp dans etti. Yine aynı bölgede başka bir kişi de saat 05.44'de sokakta tek başına dans etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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