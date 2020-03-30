Almanya’da Aziz Korona heykeli tartışması

Ruters’a göre katedral bu kalıntıları salgın öncesinde sergilemeyi planlıyordu, ama virüs tüm dünyaya yayılınca bu fikirlerini hızlandırmaya başladılar. Katedral sözcüsü Daniela Loevenich, “Virüs nedeniyle daha fazla ilgi bekliyoruz” dedi. Ancak Artnet’te yer alan habere göre Birleşik Krallık’taki Birmingham Üniversitesi’nde ilahiyat profesörü olan Candida Moss, Korona’nın değil de Aziz Edmund’un bulaşıcı hastalıkların koruyucu azizi olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ayrıca Moss, Aziz Korona’nın icat edildiğini ve eğer gerçekte varsa bile kalıntılarının Kuzey İtalya’da olabileceğini de ekliyor.



