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30.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Almanya’da Aziz Korona heykeli tartışması

Almanya’daki Aachen Katedrali, insanları salgın hastalıklardan koruyan Aziz Korona’nın kalıntılarını önceki aylarda bir hazine odasından çıkarmıştı.

Almanya’da Aziz Korona heykeli tartışması

Ruters’a göre katedral bu kalıntıları salgın öncesinde sergilemeyi planlıyordu, ama virüs tüm dünyaya yayılınca bu fikirlerini hızlandırmaya başladılar. Katedral sözcüsü Daniela Loevenich, “Virüs nedeniyle daha fazla ilgi bekliyoruz” dedi. Ancak Artnet’te yer alan habere göre Birleşik Krallık’taki Birmingham Üniversitesi’nde ilahiyat profesörü olan Candida Moss, Korona’nın değil de Aziz Edmund’un bulaşıcı hastalıkların koruyucu azizi olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ayrıca Moss, Aziz Korona’nın icat edildiğini ve eğer gerçekte varsa bile kalıntılarının Kuzey İtalya’da olabileceğini de ekliyor.

İpek Tanrıyar'ın ilginç corona maskesi6 aylık hamile olan eski manken İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırdan maske yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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