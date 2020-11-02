Almanya’da müzeden eser çalıp Youtube’a koydular

Video, grubun 18 Ekim’de gerçekleştiğini iddia ettiği soygunu belgeliyor gibi görünüyor. Yayınladıkları videoda, eseri çalan grup, uçağa biniyor Afrika’ya gidiyor ve Afrika’da geziyor. Video aynı zamanda eserleri Tanzanya’daki Iringa Boma müzesine götürdükleri görüntüleri de içeriyor.

Joseph Beuys’in her biri sarı ampul ve limondan oluşan Capri Bataryası eserinin parçaları, sanatçı tarafından İtalyan adasında bir hastalıktan iyileşirken üretildi. New York Modern Sanat Müzesi, İskoçya Ulusal Galerileri ve Edinburgh koleksiyonlarında bulunan yinelemeleriyle birlikte, eserde iki yüz kadar nesne var. Eser, Münster’deki LWL Sanat ve Kültür Müzesi’nden Oberhausen’deki tiyatroya ödünç verildi ve buradan çalındı. Süddeutsche Zeitung gazetesi, kayıp Beuys çalışmasının günlerce fark edilmediğini belirtti. Alman polisi şu anda konuyu araştırıyor.