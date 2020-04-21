Almanya’daki sanat merkezlerinden çağrı: Galeriye kendi maskenizle gelin

Artnet’te yer alan habere göre galeriler, gelen izleyici sayısına sınır getiriyor ve gelen sanat severlerden de maske takmasını istiyor. Berlin’deki Galerie Thomas Schulte yetkilileri son haftalarda uygulanan sosyal mesafe kurallarının geçerli kabul edileceğini ve galeriye bir seferde en fazla iki ziyaretçi kabul edileceğini belirtti.



