21.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Almanya’daki sanat merkezlerinden çağrı: Galeriye kendi maskenizle gelin
Almanya’da salgın dolayısıyla geçici olarak kapatılan sanat galerilerinden birçoğu önceki gün itibarıyla kapılarını ziyaretçilerine açmaya başladı.
Artnet’te yer alan habere göre galeriler, gelen izleyici sayısına sınır getiriyor ve gelen sanat severlerden de maske takmasını istiyor. Berlin’deki Galerie Thomas Schulte yetkilileri son haftalarda uygulanan sosyal mesafe kurallarının geçerli kabul edileceğini ve galeriye bir seferde en fazla iki ziyaretçi kabul edileceğini belirtti.