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23.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Alper Maral’dan “Bergama Stereotip” yorumu

Arter’in çevrimiçi yorumlama etkinlikleri, besteci ve müzikolog Prof. Dr. H. Alper Maral’ın 26 Kasım Perşembe günü saat 19:00’da gerçekleştireceği “Deneysellikten Kurumsallaşmaya Türkiye’de Duysal Tasarım” başlıklı konuşmayla devam ediyor.

Alper Maral’dan “Bergama Stereotip” yorumu

 Cevdet Erek’in Arter’deki Bergama Stereotip başlıklı kişisel sergisi bağlamında gerçekleştirilecek konuşmada Maral, Türkiye’de duysal tasarım alanının oluşum ve varoluş mücadelesinde “sanatçının duruşu”nu tanıklıklar ışığında tartışacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiye Arter’in internet sitesinden ulaşılabilir. Maral, görece yeni bir kavram olan “duysal tasarım”ın dolaşıma sokulmasının 1990’lı yılların sonunda gerçekleşen akademik çalışmalara ve kompozitör ve etnomüzikolog Prof. Dr. Ahmet Yürür’ün önemli girişimlerine dayandığını belirtiyor.

 

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