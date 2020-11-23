Alper Maral’dan “Bergama Stereotip” yorumu

Cevdet Erek’in Arter’deki Bergama Stereotip başlıklı kişisel sergisi bağlamında gerçekleştirilecek konuşmada Maral, Türkiye’de duysal tasarım alanının oluşum ve varoluş mücadelesinde “sanatçının duruşu”nu tanıklıklar ışığında tartışacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiye Arter’in internet sitesinden ulaşılabilir. Maral, görece yeni bir kavram olan “duysal tasarım”ın dolaşıma sokulmasının 1990’lı yılların sonunda gerçekleşen akademik çalışmalara ve kompozitör ve etnomüzikolog Prof. Dr. Ahmet Yürür’ün önemli girişimlerine dayandığını belirtiyor.