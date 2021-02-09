Altın Kaplan Ödülü Hindistan’dan ‘Pebbles’a

Festivalin birinci ve ikinci filmlerinin yer aldığı Altın Kaplan ödüllü yarışmasında Vinothraj P.S’in yönettiği Hindistan filmi “Pebbles” En İyi Film seçildi. Jüri Özel Ödülleri ise Fransız yönetmen Pascal Tagnati’nin yönettiği “I Comete - A Corsican Summer” ve Norika Sefa’nın yönettiği Kosova yapımı “Looking for Venera”ya dağıtıldı. Festivalin diğer yarışması Beyazperde’de En İyi Film Ödülü, Arjantin’den Ana Katz imzalı “El perro que no calla”ya ve Bosnalı yönetmen Jasmila Zbanic’in imzasını taşıyan “Quo Vadis, Aida?”ya verildi.