Altın Koza başladı

Jüri başkanlığı Füsun Demirel tarafından yürütülen, jürisi Feza Çaldıran, Damla Sönmez, Seren Yüce, Can Atilla, Ayfer Tunç ve Sevin Okyay’dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 10 filmin yarışıyor. 20 Eylül’e dek sürecek festivalde Anıl Gelberi’nin yönettiği “Plaza”, Barış Hancıoğulları’nın yönettiği “Yeniden Leyla”, Ercan Kesal’ın yönettiği “Nasipse Adayız”, Fatih Özcan’ın yönettiği “Mavzer”, Faysal Soysal’ın yönettiği “Ceviz Ağacı”, Gökçin Dokumacı’nın yönettiği “Kuyudaki Taş”, Hacı Orman’ın yönettiği “Körleşme”, Leyla Yılmaz’ın yönettiği “Bilmemek”, Onur Ünlü’nün yönettiği “Topal Şükran’ın Maceraları” ve Umut Evirgen’in yönettiği “Ben Bir Denizim”, festivalin ulusal yarışmasındaki filmler olarak sıralanıyor. Festivalde, Yaşam Boyu Onur Ödülleri usta oyuncular Nur Sürer ve Rutkay Aziz’e; Orhan Kemal Emek Ödülü ise Orhan Oğuz’a takdim edilecek.