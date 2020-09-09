09.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Altın Koza’da Onur Ödülü alacak isimler belirlendi
Bu yıl 27’ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri, oyuncular Nur Sürer ve Rutkay Aziz’e, Orhan Kemal Emek Ödülü ise yönetmen-yapımcı Orhan Oğuz’a takdim edilecek.
14-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde ödüller, etkinliklerin bitiminde gerçekleşecek törende sahiplerine teslim edilecek. Başkanlığını oyuncu Füsun Demirel’in üstlendiği festival jürisi görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, oyuncu Damla Sönmez, yönetmen Seren Yüce, müzisyen Can Atilla, yazar Ayfer Tunç ve sinema yazarı Sevin Okyay’dan oluşuyor. Salgın tedbirleri kapsamında festivalin bu yılki içeriği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması’yla sınırlandırıldı.