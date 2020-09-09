MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Altın Koza’da Onur Ödülü alacak isimler belirlendi
ABONE OL
09.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Altın Koza’da Onur Ödülü alacak isimler belirlendi

Bu yıl 27’ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri, oyuncular Nur Sürer ve Rutkay Aziz’e, Orhan Kemal Emek Ödülü ise yönetmen-yapımcı Orhan Oğuz’a takdim edilecek.

Altın Koza’da Onur Ödülü alacak isimler belirlendi

14-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde ödüller, etkinliklerin bitiminde gerçekleşecek törende sahiplerine teslim edilecek. Başkanlığını oyuncu Füsun Demirel’in üstlendiği festival jürisi görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, oyuncu Damla Sönmez, yönetmen Seren Yüce, müzisyen Can Atilla, yazar Ayfer Tunç ve sinema yazarı Sevin Okyay’dan oluşuyor. Salgın tedbirleri kapsamında festivalin bu yılki içeriği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması’yla sınırlandırıldı.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu dev operasyonu duyurdu! Terör örgütüne büyük darbe!

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu dev operasyonu duyurdu! Terör örgütüne büyük darbe!

Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

Yüz yüze eğitimde takvim netleşiyor

Yüz yüze eğitimde takvim netleşiyor

Sıradaki Haber