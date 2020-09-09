Altın Koza’da Onur Ödülü alacak isimler belirlendi

14-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde ödüller, etkinliklerin bitiminde gerçekleşecek törende sahiplerine teslim edilecek. Başkanlığını oyuncu Füsun Demirel’in üstlendiği festival jürisi görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, oyuncu Damla Sönmez, yönetmen Seren Yüce, müzisyen Can Atilla, yazar Ayfer Tunç ve sinema yazarı Sevin Okyay’dan oluşuyor. Salgın tedbirleri kapsamında festivalin bu yılki içeriği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması’yla sınırlandırıldı.



