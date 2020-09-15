Altın Portakal sağlık çalışanlarını unutmadı

Afişlerin ilkinde başrolde Fatma Girik, diğerinde ise salgın sürecinde, cephesi olmayan bir savaşın kahramanları olan sağlık çalışanları var. Festival Altın Portakal Ödülü’nü, büyük risk altında, görülmeyen bir düşmanla özveriyle ve hayatlarını ortaya koyarak mücadele eden sağlık emekçilerine adıyor. Altın Portakal Heykeli’ni havaya kaldıran genç bir sağlık çalışanının tasvir edildiği illustrasyon afiş çalışması ile tüm sağlık emekçilerine sonsuz bir teşekkür ediyor ve onlara bu zor dönemde moral vermeyi amaçlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleştirilecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde tüm film gösterimleri açık hava sinemalarında yapılacak.