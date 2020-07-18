Altın Portakal’a başvurular başladı

Festival kapsamında Ulusal Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Film dallarındaki yarışmaların yanı sıra, Antalya Film Forum ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması düzenlenecek ve toplam 1 milyon 370 bin TL tutarında ödül dağıtılacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kovid-19 önlemleri kapsamında festivalde bu yıl açıkhava gösterimlerine ağırlık verileceğini ve festival konukları ile izleyicilerin güvenliğinin sağlanması için geniş önlemler alınacağını belirtti.

Festivalin web sitesinden yapılacak başvurular için son tarih 14 Ağustos olarak belirlendi.