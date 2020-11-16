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16.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Altyazı, e-dergi formatına geçiyor

2021’de 20. yaşını kutlamaya hazırlanan Altyazı çevrimiçi yayınlarını yeniliyor ve zenginleştiriyor.

Altyazı, e-dergi formatına geçiyor

Pandemi sırasında matbu yayıncılığa ara veren dergi, yoluna yenilenen web sitesi ve e-dergi formatıyla devam edecek. 201. sayısından yeni bir e-dergi formatıyla sunulacak Altyazı’ya, dijital abonelik sisteminden ulaşılabiliyor. Altyazı’nın 201. sayısının dosya konusu ‘Renklerin Sineması’. Dergi yazarları sessiz sinema yıllarının renklendirme uygulamalarından farklı dönemlerde çekilmiş kara film örneklerine, Avrupa sanat sineması klasiklerinden Amerikan bağımsızlarına pek çok farklı türe, döneme ve akıma odaklanarak sinemada ışığın, gölgenin, parlak renklerin ve siyah-beyazın farklı kullanımlarını inceliyor. Pandemi nedeniyle periyodik matbu yayınını durduran Altyazı, bundan sonra uzun süre bayilerde kalacak özel sayılarla takipçilerinin Altyazı arşivlerine yeni katkılar sunacak. Derginin sinema tarihine özgün bir bakış açısıyla yaklaşan 200. özel sayısı çok yakında raflardaki yerini alacak.

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