Amadeus pandemi koşullarında yeni saatinde sanatseverlerle buluşuyor

18-19 Kasım’da, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde, saat 19.30’da perde açacak olan “Amadeus” kapalı gişe olarak sahnelenmeye devam ediyor. 10-11 Aralık'taki oyunlar da yine 19'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak. 26-27 Aralık tarihlerinde Amadeus saat 19.00'da sahnede olacak.

Sahne önünde 35, sahne arkasında da 20 kişiden oluşan toplam 55 kişilik dev kadrosuyla, Peter Shaffer tarafından kaleme alınan ve usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği oyunun kostümleri Nalan Alaylı tarafından hazırlanırken, “Amadeus”un, dönem makyajları ise Neriman Eröz’e ait.

Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz’ın (Costanze) paylaştığı oyun, 18. Yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alıyor.