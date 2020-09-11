Amadeus'un perde arkası

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin eşsiz hikayesi AMADEUS ilk kez Harbiye Açıkhava sahnesinde!

Geçtimiz sezon kapalı gişe sahnelenen ve biletleri günler öncesinden tükenen, başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı 55 kişilik dev ekibiyle sezonun en çok ses getiren prodüksiyonu olan Amadeus, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde 21 ve 22 Eylül’de seyircisiyle yeniden buluşuyor!

1000 metreden fazla kumaşın kullanıldığı kostümleri el yapımı şapkalar ve 40 adet peruk tamamlıyor. Yine 40 adet el yapımı mask ve özel olarak imal edilen 40 adet dönem ayakkabısı “Amadeus” oyunu için hazırlandı.

Tarih: 21-22 Eylül, Pazartesi-Salı (AMADEUS)

Mekan: Harbiye Açıkhava

Saat: 21:00

Bilet fiyatları: 101 TL ile 392 TL aralığında değişen fiyatlar