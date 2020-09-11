Amadeus'un perde arkası
21-22 Eylül’de başrollerini Selçuk Yöntem ve Okan Bayülgen’in paylaştığı AMADEUS adlı oyunu Atlantis Yapım, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sosyal mesafe kurallarını gözeterek ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği önlemleri alarak seyirciyle buluşturuyor
Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin eşsiz hikayesi AMADEUS ilk kez Harbiye Açıkhava sahnesinde!
Geçtimiz sezon kapalı gişe sahnelenen ve biletleri günler öncesinden tükenen, başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı 55 kişilik dev ekibiyle sezonun en çok ses getiren prodüksiyonu olan Amadeus, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde 21 ve 22 Eylül’de seyircisiyle yeniden buluşuyor!
1000 metreden fazla kumaşın kullanıldığı kostümleri el yapımı şapkalar ve 40 adet peruk tamamlıyor. Yine 40 adet el yapımı mask ve özel olarak imal edilen 40 adet dönem ayakkabısı “Amadeus” oyunu için hazırlandı.
Tarih: 21-22 Eylül, Pazartesi-Salı (AMADEUS)
Mekan: Harbiye Açıkhava
Saat: 21:00
Bilet fiyatları: 101 TL ile 392 TL aralığında değişen fiyatlar