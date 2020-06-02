02.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Amerika’da KAWS’ın galerisine saldırı
Amerika’da önceki hafta George Floyd’un bir polis tarafından öldürülmesinin ardından gerçekleşen protestolarda, KAWS ismiyle tanınan sanatçı Brian Donnelly’nin eserleri yağmalandı.
Artnewspaper’da yer alan habere göre bir grup, Los Angeles’taki 5 Art Gallery’e girerek KAWS’ın “Companion” heykellerine ve galeride bulunan diğer eserlerine saldırdı.
Galeri, Instagram hesabı üzerinden yağmalama görüntülerini paylaşarak “Ne kadar üzücü bir gün. George Floyd’a olanlara karşıyız. Ancak bu, çalışanlarımızı ve bununla hiçbir ilgisi olmayan sanatçıları etkiledi” dedi. Galeride, aralarında Bansky, Invader ve Takashi Murakami’nin de yer aldığı pek çok sokak sanatçısının eserleri de yer alıyor.
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