Amerika’da sesli kitap pazarı büyüyor

Kültür yayınları ayrı ele alındığında, bu kategorideki gelirlerde ilk altı ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artış görülüyor. E-kitap satışlarında ilk altı ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artış, sesli kitap indirmelerinde ilk altı ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 artış olduğu belirtiliyor. İlk altı ayda toplam satışlar 5,7 milyar dolar, kültür yayınları 3,6 milyar dolar, e-kitap satışları 544,5 milyon dolar, sesli kitap indirme satışları 316,6 milyon dolar büyüklüğe ulaştı.



