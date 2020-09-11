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11.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Amerika’da sesli kitap pazarı büyüyor

Amerika Yayıncılar Birliği’nin verilerine göre, ABD’de 2020 yılının ilk yarısında toplam yayıncılık gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 düşüş gerçekleşti.

Amerika’da sesli kitap pazarı büyüyor

Kültür yayınları ayrı ele alındığında, bu kategorideki gelirlerde ilk altı ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artış görülüyor. E-kitap satışlarında ilk altı ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artış, sesli kitap indirmelerinde ilk altı ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 artış olduğu belirtiliyor. İlk altı ayda toplam satışlar 5,7 milyar dolar, kültür yayınları 3,6 milyar dolar, e-kitap satışları 544,5 milyon dolar, sesli kitap indirme satışları 316,6 milyon dolar büyüklüğe ulaştı.

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