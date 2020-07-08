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08.07.2020 - 13:19 |

Anadolu Ateşi'nden 20 yıl performansı

Kaynağını Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan Anadolu Ateşi, 9 Temmuz tarihinde Park Et Seyret etkinlikleri kapsamında Yenikapı İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi’nde sahne alacak!

Anadolu Ateşi'nden 20 yıl performansı

Anadolu Ateşi, 9 Temmuz Perşembe 21.30’da Park Et Seyret arabalı konserler kapsamında, Yenikapı İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi’nde, seyircisine alışkanlıkları değiştirme fırsatı sunan farklı bir deneyim yaşatacak. Yenikapı İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi’nde 1400 araç kapasiteli konserler, sterilize ve sosyal mesafe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek. Araçlar, sosyal mesafe kuralına uygun girişte dezenfekte edilecek ve seyircilere maske verilmesinin ardından sosyal izolasyon sağlanacak.   

9 Temmuz İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek gösteri ile yaz gösterilerine başlayacak olan Anadolu Ateşi, Ege turnesi ile gösterilerini sahnelemeye devam edecek. Turne kapsamında, İzmir Fuar Açıkhava, Çeşme, Bodrum, Kuşadası, Marmaris, 09 Eylül İzmir Kurtuluş, 28 Eylül Harbiye Açıkhava gösterileri yer alacak.  20 yıldır 105 ülkede 45 milyonu aşan sanatseverle buluşan topluluk, beş binden fazla sahnelenen Anadolu Ateşi isimli gösterisiyle, 20’nci yaşını kutlarken yeni bir deneyimle seyircisine dans şöleni yaşatacak.

İstanbul - 9 Temmuz Perşembe - Saat: 21:30 
İzmir      - 9 Eylül       Çarşamba - Saat: 21:00
İstanbul - 28 Eylül     Pazartesi   - Saat: 21:00

45 yaşındaki aracı için verdiği ilan olay olduBandırma'da otomobil yedek parça işi yapan Şafak Cebeci, sahibi olduğu 1975 model Anadol marka aracını sosyal medya hesabından yazdığı ironik bir ilanla satışa çıkardı.
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