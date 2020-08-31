Anıl Yülek'in yeni teklisi Yazlık tüm dijital platformlarda

Sanatın pek çok farklı disiplinin durma noktasına geldiği, sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınlar ve özel dijital derslerle üretkenliğin devam ettiği Pandemi süreci, sanatçılar için yeni üretimlerin müzikseverlerle buluştuğu bir döneme yol açtı.

“Pandemi sürecinde yaşadığımız sıkıntıları umuda dönüştürmek için yaptığımız bu çok özel çalışmada, söz ve müzik İzel Susam’a, aranje Gündüzcan Çetinkaya’ya ait. İzmir Urla’da yaptığımız klibimizin yönetmeni Erdem Yılmaz ile şahane bir çalışmaya imza attık” diyen sanatçı Anıl Yülek; bir sonraki çalışmasının ise 3 Eylül’de tüm dijital platformlarda yayında olacağını müjdeliyor.