MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Anıl Yülek'in yeni teklisi Yazlık tüm dijital platformlarda
ABONE OL
31.08.2020 - 13:00 |

Anıl Yülek'in yeni teklisi Yazlık tüm dijital platformlarda

Bu yazın vazgeçilmezleri arasında yer alan “YAZLIK” adlı single çalışması ile dijital platformlarda en çok dinlenenler arasına giren sanatçı Anıl Yülek; İzel Susam ile düet yaptığı bu çok özel şarkının yapımcılığını da üstlendi.

Anıl Yülek'in yeni teklisi Yazlık tüm dijital platformlarda

Sanatın pek çok farklı disiplinin durma noktasına geldiği, sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınlar ve özel dijital derslerle üretkenliğin devam ettiği Pandemi süreci, sanatçılar için yeni üretimlerin müzikseverlerle buluştuğu bir döneme yol açtı.

 “Pandemi sürecinde yaşadığımız sıkıntıları umuda dönüştürmek için yaptığımız bu çok özel çalışmada, söz ve müzik İzel Susam’a, aranje Gündüzcan Çetinkaya’ya ait. İzmir Urla’da yaptığımız klibimizin yönetmeni Erdem Yılmaz ile şahane bir çalışmaya imza attık” diyen sanatçı Anıl Yülek; bir sonraki çalışmasının ise 3 Eylül’de tüm dijital platformlarda yayında olacağını müjdeliyor.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Havai fişek fabrikasının bilirkişi raporu tamamlandı!

Havai fişek fabrikasının bilirkişi raporu tamamlandı!

Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

İsrail'den gizli görüşme itirafı

İsrail'den gizli görüşme itirafı

Bursa'da şok manzara! Düğünde sosyal mesafe unutuldu

Bursa'da şok manzara! Düğünde sosyal mesafe unutuldu

Sıradaki Haber