Ankara’nın onur ödülleri açıklandı

Festival kapsamında verilen Aziz Nesin Emek Ödülü Şerif Sezer’e, Sanat Çınarı Ödülü Tamer Levent’e ve Kitle İletişim Ödülü de Başka Sinema’ya değer görüldü. 3-11 Eylül 2020 tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda yapılacak festivalde ödüller 3 Eylül’deki festivalin açılış töreninde sahiplerine teslim edilecek.