09.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Ankara’nın onur ödülleri açıklandı
Bu yıl 31’incisi düzenlenecek olan Ankara Uluslararası Film Festivali’nin onur ödüllerinin sahipleri belli oldu.
Festival kapsamında verilen Aziz Nesin Emek Ödülü Şerif Sezer’e, Sanat Çınarı Ödülü Tamer Levent’e ve Kitle İletişim Ödülü de Başka Sinema’ya değer görüldü. 3-11 Eylül 2020 tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda yapılacak festivalde ödüller 3 Eylül’deki festivalin açılış töreninde sahiplerine teslim edilecek.