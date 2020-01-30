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30.01.2020 - 15:07 |

Antik Dünyalar" İnkılâp Yayınları'ndan çıktı

Yaptığı çalışmalarla ve yayımladığı makalelerle birçok ödül kazanmış olan Michael Scott’un yazdığı Ancient Worlds: An Epic History of East&West kitabı İnkılâp Kitabevi logosuyla ve Antik Dünyalar – Doğu ve Batı’nın Muhteşem Tarihi ismiyle raflarda yerini aldı!

Antik Dünyalar" İnkılâp Yayınları'ndan çıktı

Michael Scott; Antik Dünyalar: Doğu ve Batı’nın Muhteşem Tarihi isimli kitabında bugün içinde bulunduğumuz konumla da ilişkilendirilebilen antik geçmişimizin kültürel bilincini ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Scott; tek bir ‘antik dünya’dan ziyade birçok ve çeşitli antik dünyaların nasıl işledikleri, geliştikleri, birbirleri arasında yarattıkları etkileşimleri ve bugünün şekillenmesinde sağladıkları katkıları anlatıyor. Antik Dünyalar – Doğu ve Batı’nın Muhteşem Tarihi odak noktası olarak M.Ö. 6. yüzyıl ile M.S. 5. yüzyılın arasındaki insan topluluklarını ve onların yaşamlarını ele alıyor.  

“Tarih bize daha büyük bir bağlantılı dünya vizyonunun –yerkürenin sadece belli bir bölümünde karşılaşılan derslerden çok daha büyük dersleri içeren bir vizyonun- teşvik edilmesi, desteklenmesi ve savunulması gerektiğini gösteriyor.”

Antik Dünyalar İnkılâp Yayınlarından çıktı

 

 

MSB'den ırkçı Yunan vekile tokat gibi cevapMSB'den yapılan açıklamada, 'AP'de kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz' denildi.
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