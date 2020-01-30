Antik Dünyalar" İnkılâp Yayınları'ndan çıktı

Michael Scott; Antik Dünyalar: Doğu ve Batı’nın Muhteşem Tarihi isimli kitabında bugün içinde bulunduğumuz konumla da ilişkilendirilebilen antik geçmişimizin kültürel bilincini ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Scott; tek bir ‘antik dünya’dan ziyade birçok ve çeşitli antik dünyaların nasıl işledikleri, geliştikleri, birbirleri arasında yarattıkları etkileşimleri ve bugünün şekillenmesinde sağladıkları katkıları anlatıyor. Antik Dünyalar – Doğu ve Batı’nın Muhteşem Tarihi odak noktası olarak M.Ö. 6. yüzyıl ile M.S. 5. yüzyılın arasındaki insan topluluklarını ve onların yaşamlarını ele alıyor.

“Tarih bize daha büyük bir bağlantılı dünya vizyonunun –yerkürenin sadece belli bir bölümünde karşılaşılan derslerden çok daha büyük dersleri içeren bir vizyonun- teşvik edilmesi, desteklenmesi ve savunulması gerektiğini gösteriyor.”