Araba koltuğunda robotik meditasyon

Eda Sütunç’un SANATORIUM’da açılan “Gelecek Tezgâhları” isimli sergisi, günümüzün mekanik dünyasındaki insan doğasının özünü ve robotik çağa içsel olarak taşıyacağımız özellikleri araştırıyor. Teknoloji ile geçmiş, günümüz ve gelecekteki ilişkimizin bağını kuran sanatçı işlerinde geleceğe taşımak üzere daha akışkan düşünme biçimleri öneriyor. Kusursuzluğa ulaşmaya çalışırken insana karşı makine ikileminde makineleşme sürecimizi sergileyerek Batılı hümanist düşüncenin doğasında saklı dualite kavramını derinlemesine araştırıyor.



Sergi, dokumanın bilgisayarların icadı ve sanayi devrimi için katalizör olarak önemini vurguluyor. Kavramsal bir açıdan dokuma, kadınlarla ilişkilendirilir. Orta Anadolu’da kadınlar tarafından dokunan geleneksel kilimlerde bulunan motifler, bölgenin hakim kültürü ve aile yapısını ortaya koyar. Bu geleneksel ve ataerkil motifleri ikili anlatımları kıran yeni hikâyeler dokumak için yeniden yorumlayan sanatçı, teknoloji aracılığıyla spekülatif mitler üretiyor.



Uçan baklavalar



Sütunç, sergisinde ziyaretçiyi bir araç koltuğuna oturtarak “robotik meditasyon”a davet ediyor. Duvarda yazan “Aklımda hiçbir düşünce yok kalbimde hiçbir duygu yok” mottosuyla sanatçı robotik bir hal alan günümüz insanının çalışmaktan sürmenaj olmuş haline dikkati çekiyor. Sütunç’un “Baklava” isimini verdiği işinde ise uçan bir halı havada dalgalanıyor. Sanatçı, bu uçan halıyı gıda teknolojisinden, epoksi dökümden ve DC motorlardan yararlanarak programlayarak hazırlamış. Baklava motifleri Anadolu kilimlerinde sıkça kullanıldığından sanatçı işinde bu ayrıntıyı metaforlarla ziyaretçinin karşısına çıkarıyor. Sergi 27 Aralık tarihine dek görülebilir.