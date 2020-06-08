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08.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ  

Ari Aster’den kâbus komedisi

“Hereditary” ve “Midsommar” filmlerinin yönetmeni Ari Aster, bir söyleşide sıradaki filminin dört saat uzunluğunda bir kâbus komedisi olacağını açıkladı.

Ari Aster’den kâbus komedisi

Üçüncü uzun metraj filmiyle korku janrından uzaklaşacak olan yönetmen, daha önceden yeni filminin bir kâbus komedisi ya da bir melodram olacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir söyleşide tercihini bir komedi filmi çekmekten yana kullanacağını belirten yönetmen, filmin senaryosunun taslağını bitirdiğini açıkladı. 

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