Art Basel’dan online izlenecek 4 bin eser

Hypebeast’te yer alan habere göre Art Basel, ilk kez mart ayında yine salgın nedeniyle iptal olan Hong Kong fuarını dijital ortama taşımıştı. Organizasyonun ikinci sanal fuarında ise 35 ülkeden 281 galeri yer alacak. Fuarda; resim, heykel, enstalayon ve fotoğrafın yanı sıra video ve dijital çalışmaların da yer aldığı 4 bin eser izleyiciye çevrimiçi olarak sunulacak. Ayrıca galeriler kendi tematik sergilerine de burada ev sahipliği yapacak. İnternet sitesine göre sergilerde ırksal eşitlik, adalet, Siyahi kültürünün çok yönlü kimliğini ve önemini içeren anlatan eserler dikkati çekiyor. “Online Viewing Rooms”, 19 Haziran- 26 Haziran 2020 tarihleri arasında Art Basel’ın internet sitesinde görülebilecek. 17 Haziran-19 Haziran tarihleri arasında ise öz izleme günleri olacak.