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30.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Art Basel’e katılım şartları esnedi

Dünyanın en prestijli sanat fuarlarından Art Basel, 2021 edisyonunda galerilere destek olmak adına Hong Kong ayağı için katılım şartlarını güncellediğini duyurdu.

Art Basel’e katılım şartları esnedi

The Art Newspaper’ın yer verdiği haberde fuar yönetimi, galerilere destek olabilmek adına 2021’in mart ayında gerçekleşmesi planlanan Art Basel Hong Kong‘un başvuru kriterlerini geçici bir süre için rahatlatacak ve ücretleri düşürecek. Yeni düzenlemeye göre, galeriler eski sistemde olduğu gibi tüm ücreti tek seferde ödemek yerine, önden sadece yüzde 25’lik stand kiralama ücretini vererek fuara katılabilecek. Ayrıca, 2021 edisyonuna özel olarak ilk kez katılacak olan galerilere yüzde 30, diğer galerilere yüzde 15’lik bir stand kiralama indirimi de uygulanacak.

 

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