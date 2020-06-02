Arter kapılarını açıyor

Kontrollü normalleşme sürecinde, ziyaretçilerini gerekli hijyen tedbirleriyle ağırlayacak olan Arter, yeni bir bilgilendirmeye kadar Pazartesi hariç her gün 11.0017.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Girişte ateş ölçer uygulamasının yapılacağı binanın yanı sıra ücretsiz Arter servisleri de düzenli olarak dezenfekte edilerek hizmet vermeye devam edecek. Arka bahçe ve terasın kullanımda olacağı Arter’de Sevgi Gönül Oditoryumu, Karbon, Kütüphane ve Atölye bir süre daha kapalı olacak. Etkinlik programı kapsamındaki konser ve performanslar ile öğrenme programı kapsamında fiziksel mekânda gerçekleşen programlara yeni bir bilgilendirmeye kadar ara verilirken, rehberli sergi turları sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenmeye devam edecek.