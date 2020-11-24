Arter’de KP Brehmer sohbeti

Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli ve serginin küratörü Selen Ansen’le birlikte proje ortağı tüm kurumların temsilcilerinin katılacağı panel, 3 Aralık Perşembe günü saat 19.00’da gerçekleşecek. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiye Arter’in internet sitesinden ulaşılabilir. İngilizce olarak gerçekleşecek çevrimiçi panelde Türkçe’ye simultane tercüme yapılacak.