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24.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Arter’de KP Brehmer sohbeti

Arter’de devam eden ve Alman sanatçı KP Brehmer’in 30 yılı aşkın üretiminden geniş bir seçkiyi bir araya getiren “KP Brehmer: Büyük Resim” sergisi; Arter’in Almanya ve Hollanda’dan üç büyük sanat kurumuyla gerçekleştirdiği bir ortak yapım projesinin son bölümünü oluşturuyor. Sergi kapsamında, bu ortak sergi projesine dahil olan farklı aktörleri bir araya getiren bir çevrimiçi panel düzenleniyor.

Arter’de KP Brehmer sohbeti

Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli ve serginin küratörü Selen Ansen’le birlikte proje ortağı tüm kurumların temsilcilerinin katılacağı panel, 3 Aralık Perşembe günü saat 19.00’da gerçekleşecek. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiye Arter’in internet sitesinden ulaşılabilir. İngilizce olarak gerçekleşecek çevrimiçi panelde Türkçe’ye simultane tercüme yapılacak.

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