ARTER'den çevrimiçi buluşma

Fiziksel mekânlarda bir araya gelemediğimiz bu dönemde Arter Öğrenme Programı ekibi, “Evden Anlat” başlıklı çevrimiçi buluşmalar düzenliyor. Sanat etrafındaki diyaloğu ev ortamında da sürdürmeyi amaçlayan “Evden Anlat” buluşmalarında, katılımcıların seçtikleri yapıt veya nesnelere ilişkin kısa anlatımlarını takiben bu paylaşımlar üzerine toplu bir sohbet gerçekleştirilecek.

Çevrimiçi “Evden Anlat” buluşmaları 11 Mayıs 2020 Pazartesi akşamı başlayacak ve her Pazartesi saat 19:00’da düzenlenecek.