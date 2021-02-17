Arter’den çevrimiçi müzik festivali

Yeni ve En Yeni Müzik Festivali’nin ikinci edisyonu, 26-28 Şubat tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Sanat yönetmenliğini Matthias Osterwold’un üstlendiği festival; çevrimiçi paneller, film gösterimleri ve atölyelerle dinleyicilere ve araştırmacılara üç günlük yoğun ve etkileşimli bir deneyim sunacak. Berlin’in deneysel sanat ve müzik sahnesinin önde gelen figürlerinden Matthias Osterwold’un sanat yönetmenliğinde düzenlenen festivalin üç güne yayılan programı, “Yeni Müzik” konusuna dair zengin bir içerik sunuyor. Festivalin ilk günü, klasik ve elektronik müzikten beslenen, disiplinlerarası geçirgen bir yapıya sahip yeni müziğin dünyada ve Türkiye’de gelişimine, kavramsal temellerine ve bir müzik türü olarak evrimine odaklanacak. Festivalin ikinci günü ise farklı kuşaklardan bestecilerin yaratım süreçlerine odaklanarak yeni müziğin geleneği ve geleceği üzerine iki çevrimiçi panele ev sahipliği yapacak. Yeni ve En Yeni Müzik Festivali’nin üçüncü ve son gününde ise, katılımcıların yeni müziğin üretim süreçlerini deneyimleyebileceği çevrimiçi atölyelere ve algoritmik müzik üzerine bütüncül bir inceleme sunan bir panele yer verilecek.



