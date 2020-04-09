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09.04.2020 - 16:16 |

ARTER'den ücretiz çevrimiçi eğitim

COVID-19 salgınının yayılma riskine karşı alınan sağlık tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan Arter, Öğrenme Programı’nın uzun soluklu süreçlerinden biri olan Hareket Atölyeleri’ni çevrimiçi ortama taşıyor.

ARTER'den ücretiz çevrimiçi eğitim

Arter’in iki aylık süreçlerde farklı içerik ve yaklaşımlar etrafında kurgulanan Hareket Atölyeleri, katılımcıların bedenle çalışmaya dair farklı yöntemleri deneyimleyerek hareket alanlarını genişletebileceği bir alan açıyor. Kamu sağlığını korumak için toplumun bir bölümünün evlerine kapandığı ve harekete odaklanan çalışmalara duyulan ihtiyacın dönüşüm geçirdiği bu dönemde Arter, süregiden bir program olan Hareket Atölyeleri’ni çevrimiçi ortama taşıyarak katılımcılara alternatif bir rahatlama alanı sunuyor.

 Sanatçı Dila Yumurtacı yürütücülüğünde gerçekleşecek çevrimiçi Özgür Hareket / Anda Hareket atölyesinde somatik metotlar, farkındalık teknikleri, meditasyon, yoga ve çağdaş dans aracılığıyla hareket ve hisler arasındaki ilişkiye odaklanılacak. Duygu, düşünce ve hislerin bedende nasıl ortaya çıktığı ve dönüştüğü üzerine eğilen atölye, katılımcıları bedenleri aracılığıyla içerisi ve dışarısıyla bağ kurarak, hem kendi iç dünyaları hem de bulundukları mekânda farkındalığı çağırma, anda olma ve akışta kalabilme hâllerini deneyimlemeye davet edecek. Gevşeme ve serbest bırakma  egzersizleri yoluyla sinir sisteminin rahatlatılmasını amaçlayan atölyede, zihin ve beden birlikteliğini sağlamak için “özgür hareket”in peşinden gidilecek.

 Hareket Atölyeleri kapsamında düzenlenen Özgür Hareket / Anda Hareket başlıklı çalışma, 15 Nisan Çarşamba akşamı başlayacak ve 8 hafta boyunca her Çarşamba 19:00–20:15 saatleri arasında gerçekleşecek. Katılımın ücretsiz ve kontenjanla sınırlı olduğu atölye çalışması için ogrenme@arter.org.tr adresine e-posta göndererek kayıt yaptırılabilir. Katılım için herhangi bir bilgi veya deneyimin gerekli olmadığı çevrimiçi atölyeyi takip etmek için gerekli yönlendirmeler, kayıt esnasında katılımcılarla paylaşılacak.

Atölye çalışması 8 hafta boyunca birbirini takip eden buluşmalardan oluşur ve devamlılık gerektirir.

Fotoğraf: Harun Özkara

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