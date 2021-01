Asia Minor‘ın ‘41 yıl aradan sonra yeni albüm

Temelleri 1971 yılında Saint Joseph Lisesi‘nden 3 gencin Milliyet Gazetesi’nin düzenlediği Liselerarası Müzik Yarışması’na katılmak amacıyla kurdukları okul orkestrası ve bu orkestra ile kazandıkları birincilikle atılan ASIA MINOR‘ın asıl müzikal yolculuğu , 1979 tarihli ilk albümleri ‘Crossing The Line’ ile başlar. Bazı eleman değişikliklerinden sonra

Eril Tekeli, Setrak Bakırel, Lionel Beltrami ve Robert Kempler‘ den oluşan kadrosu ile 1980 yılında ikinci stüdyo albümleri ‘Between Flesh And Divine’ı piyasaya sürerler.

Grup , ‘Between Flesh And Divine’ sonrası 1982 yılında dağılsa da, geriye bıraktıkları 2 stüdyo albümü dilden dile, kulaktan kulağa yayılarak zaman içinde dünya çapında layık olduğu şöhreti yakalar. Hiç şüphesiz, bu güzel gelişmeler grubun 2014 yılında Paris’te yeniden biraraya gelmelerinin arkasındaki motivasyonu oluşturmuştur.

ASIA MINOR , bu motivasyonla Setrak BAKIREL (vokal & akustik/elektrik gitar), Evelyne KANDEL (bass), Micha ROUSSEAU (keyboard & 12 telli gitar), Eril TEKELI (flüt & gitar), Julien TEKEYAN (drums & perküsyon) dan oluşan son kadrosuyla 2019 yılının Kasım/Aralık aylarında Paris yakınlarında ‘Profile-on-air stüdyosunda 3. Albümleri ‘Points of Libration’ ın kayıtlarını tamamlarlar.

Dönemi itibarıyla armonik , ritmik ve zengin enstrümantal kompozisyonlarla , doğu ve batı müziğini harmanlayarak kendine has bir üsluba ve güçlü bir atmosfere sahip şarkılara imza atan grubun 3. albümlerinde de bu atmosfer yoğun bir şekilde hissedilmektedir..

Açılış parçası ‘Deadline of A Lifetime’ bir hayatın sorgulanmasını anlatırken, ‘Crossing In Between’ grubun müzikal geçmişini özetleyen bir şarkıdır. ‘Radyo Hatırası’ albümün tek Türkçe parçası olarak göze çarparken, ‘The Twister’ ve ‘Urban Silk” sürükleyici anlatımı ve akılda kalıcı armonisiyle albümün diğer dikkat çeken parçalarıdır.

Albüm, grubun özgün tasarımı ile açılır kapaklı ve yüksek ses kalitesiyle plak formatında müzikseverlerle buluşuyor.