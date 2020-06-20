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20.06.2020 - 23:07 | | DHA

Aspendos Antik Tiyatro'da büyükelçilere konser

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği 'Yeniden Keşfet'  etkinliği kapsamında Antalya'ya davet edilen 51 ülkenin büyükelçisi için dünyaca ünlü Aspendos Antik Tiyatro'da '7 Tenor' konseri düzenlendi.

Aspendos Antik Tiyatro'da büyükelçilere konser

Konserde, Antalya Opera ve Balesi Orkestrası, Antonio Pirollinin orkestra şefliğinde tenorlar Hakan Aysev, Bülent Bezdüz, Murat Karahan, Efe Kışlalı, Hüseyin Likos, Şenol Tayınlı ve Aydın Uştuk ile sahneye çıktı. İki perde ve 90 dakika süren konser, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunacağı güvenli turizm hizmetlerinin tanıtımı programında kapsamında düzenlendi. Konsere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'ya davet edilen 51 ülkenin büyükelçisi, çok sayıda uluslararası basın mensubu ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.

Aspendos Antik Tiyatroda büyükelçilere konser

Konserde orkestradaki sanatçılar ve katılımcılar arasında en az 1,5 metre sosyal mesafe kuralı uygulandı. Orkestradaki bazı sanatçılar ise maske kullanırken, sosyal mesafe kuralı nedeniyle bazıları da kullanmamayı tercih etti. Konser sonunda izleyiciler sanatçıları ayakta alkışladı.

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