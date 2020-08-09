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09.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Atakan’ın karantina dantelleri

Britanya merkezli Vortic Collect, 26 Eylül’e kadar London Collective‘in bir parçası olarak Nancy Atakan’ın “Remembering the Future” başlıklı solo sergisine ev sahipliği yapıyor.

Atakan’ın karantina dantelleri

Atakan, kişisel koleksiyonundan dantel, kumaş kesimler, iplik çizimleri, fotoğraflar ve antika kumaşları yeni bir dizi iğne oyası parçası kullanarak söz ve imge arasındaki ilişki, hikâye anlatımı, kadın deneyimleri, küreselleşme ve soylulaştırma konularına odaklanıyor. Sanatçı, 2020’de üç buçuk ay süren Kovit-19 karantinası sırasında bu çalışmayı üretmek için küçük ev stüdyosunu kullandı.

 

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