Atakan’ın karantina dantelleri

Atakan, kişisel koleksiyonundan dantel, kumaş kesimler, iplik çizimleri, fotoğraflar ve antika kumaşları yeni bir dizi iğne oyası parçası kullanarak söz ve imge arasındaki ilişki, hikâye anlatımı, kadın deneyimleri, küreselleşme ve soylulaştırma konularına odaklanıyor. Sanatçı, 2020’de üç buçuk ay süren Kovit-19 karantinası sırasında bu çalışmayı üretmek için küçük ev stüdyosunu kullandı.