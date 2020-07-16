Atlas Zeus Tapınağı’nı koruyacak

The Guardian’da yer alan habere göre kentin arkeoloji parkı, adanın en ünlü heykellerinden biri olan tarihi eserin Zeus Tapınağı’nın önüne dik bir şekilde yerleştirileceğini duyurdu. Sekiz metre yüksekliğindeki ve MÖ. 5’inci yüzyılda inşa edilen heykel, hiç bitirilmemiş ve günümüzde bir harabeye dönüşmüş olsa bile şimdiye kadar yapılmış en büyük Dor tapınağı olarak kabul edilen antik binayı süsleyen yaklaşık 40 yapıdan biriydi. Arkeolojik parkın direktörü Roberto Sciarratta, “Son 10 yılda, bir zamanlar orijinal yapının bir parçası olan çok sayıda eseri kurtadık. Amaç Zeus Tapınağı’nın kirişlerini parça parça yeniden oluşturmak” dedi.



