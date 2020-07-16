Ayasofya Camii için ödüllü makale yarışması

Yazılacak makalelerde vakıf hukuku, sanat ve mimari, ilahiyat, uluslararası ilişkiler, siyaset, kültür, tarih vb. alanlarında "Ayasofya Camii" ile doğrudan ilgili olma şartı bulunuyor. Yarışmaya gönderilecek makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması ve bilimsel yazım kurallarına uygun olarak hazırlanması da şartlar arasında bulunuyor.



Yarışmada birincilik kazanan makaleye 5.000 TL, ikinciye 3.000 TL, üçüncüye ise 2.000 TL para ödülü verilecek. Bilim Kurulu tarafından, ödül alacak makalelerin belirlenmesinde, özgünlük, bilimsel yöntem ve kaynak kullanma, ifade, metin bütünlüğüne uygunluğu gibi kriterlerine bakılacak. Yarışmaya son başvuru tarihi 30 Ekim 2020.