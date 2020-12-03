Aysıla'nın ilk teklisi yayımlandı

Ortaokula giderken gitar dersleri almaya başlayan, kendi şarkılarını yazıp söyleyen Aysıla, aslında herkesin aradığı cevaplar ya da hayat hakkında akıllarına gelen sorular hakkında yazıyor. Cevabını bulunamamış soruları paylaşmanın da insanları rahatlatacağını söylüyor.

Şu an Boğaziçi Üniversitesi hazırlık sınıfı öğrencisi olan müzisyen, Kadıköy Çocuk Sanat Merkezi'nde aldığı klasik gitar derslerinin ardından lisede şan eğitimi aldı. Bu dönemde kendi şarkılarını yazmaya başlayan Aysıla, biriktirdiği onlarca eser arasından 'Son Bir Kez'i müzikseverler ile tanışmak için seçti. “Son Bir Kez”in söz ve müziği Aysıla Cengiz’e, düzenlemesi Görkem Baharoğlu’na ait. Fotoğraflarda Uğur Bektaş, kapak tasarımda Berkay Cerit imzaları var. Eser, We Play Music etiketiyle dijital platformlarda yerini aldı.