Ayvalık festivali iptal edildi

Başka Sinema’nın konuyla ilgili yayınladığı açıklamada “Pandemi nedeniyle tüm dünyanın zor zamanlar geçirdiği bu dönemde aslında uzun süredir Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nin üçüncüsünü nasıl gerçekleştirebileceğimiz üzerine kafa yoruyorduk. Vaka sayılarında düşüşün yerini artışa bırakması endişelerimizi arttırdı. Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nin üçüncüsünü seyircilerimizin sağlığını düşünerek yapmamaya karar verdik” ifadeleri yer aldı.