Filistin direniş şiirinin en önemli temsilcilerinden kabul edilen Mahmud Derviş, Badem Çiçeği Gibi yahut Daha Ötesi’nde yer alan şiirlerini düzyazıya ustalıkla yaklaştırırken nazım-nesir birlikteliğini gerek biçim gerek içerik açısından estetik bir bütün olarak kurmuştur. Derviş, bu kitabında diyalog, iç monolog, öyküleme, metinlerarasılık gibi tekniklerden yararlanmış, geleneksel Arap şiirinin ritim unsurlarından da ödün vermemiştir. Mehmet Hakkı Suçin’in Türkçesiyle okuyacağınız Badem Çiçeği Gibi yahut Daha Ötesi, şairin tanık olduğu toplumsal ve kişisel kırılganlıkları, parçalanmışlığı lirik öznenin naif hâkimiyetiyle buluşturuyor. “Ben”lerin tarihiyle sürgünlerin yolculuğu badem çiçeğinin gölgesine sığınıyor.