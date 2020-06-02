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02.06.2020 - 19:00 |

Badem Çiçeği Gibi Yahut Daha Ötesi

Çağdaş Arap şiirinin en önemli isimlerinden olan Mahmud Derviş’in Badem Çiçeği Gibi yahut Daha Ötesi adlı eseri Everest Yayınları’ndan çıktı.

Badem Çiçeği Gibi Yahut Daha Ötesi

Filistin direniş şiirinin en önemli temsilcilerinden kabul edilen Mahmud Derviş, Badem Çiçeği Gibi yahut Daha Ötesi’nde yer alan şiirlerini düzyazıya ustalıkla yaklaştırırken nazım-nesir birlikteliğini gerek biçim gerek içerik açısından estetik bir bütün olarak kurmuştur. Derviş, bu kitabında diyalog, iç monolog, öyküleme, metinlerarasılık gibi tekniklerden yararlanmış, geleneksel Arap şiirinin ritim unsurlarından da ödün vermemiştir. Mehmet Hakkı Suçin’in Türkçesiyle okuyacağınız Badem Çiçeği Gibi yahut Daha Ötesi, şairin tanık olduğu toplumsal ve kişisel kırılganlıkları, parçalanmışlığı lirik öznenin naif hâkimiyetiyle buluşturuyor. “Ben”lerin tarihiyle sürgünlerin yolculuğu badem çiçeğinin gölgesine sığınıyor.

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