Baki Can Ediboğlu’nun üçüncü romanı yayılandı

İtibarını yitiren, tüm malvarlığına el konulan işadamı Egemen Dortay, bir gün teknesiyle açılır ve bir daha geri dönmez. Parçalanmış teknesine ulaşanlar onun intihar ettiğine hükmeder. Herkesin gözünde bir ölüdür artık. Olay intihar mı, cinayet mi, kaza mı; kesin olarak bilinmez. Sürekli hayatını ve varoluşunu sorgulayan, ara ara ölmeyi düşleyen on dokuz yaşındaki kızı Eylül ise herkesin düşündüğünün aksine babasının ölmediğine inanır. Ona göre, babası, anlattığı masallardaki “An”ın Çocukları gibi, Hayaller Alemi’ndeki mabedini bulmuş, sırra ermiştir. O sırra erme sırası şimdi Eylül’dedir. Çünkü babası ona mabede ulaşması için işaretler bırakmıştır. Eylül dünyanın bir ucundan öbür ucuna işaretleri takip ederek geçmişin karanlık tarafl arıyla yüzleştiği uzun bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta Eylül kendi içine doğru bir serüvene dalarken aynı zamanda babasının herkesten gizlenen hikayesini gün ışığına çıkaracak, hayat, anlam, varoluş, ölüm, yokluk gibi derin sorularına yanıtlar bulmaya çalışacaktır. Ve sürprizlerle döşenmiş yol, onu ulaşılması en zor olan şeye götürecektir. Olamayanların Mabedi, aynı zamanda Türkiye’nin en genç yayınevlerinden Doğan Solibri’nin de ilk romanı olma özelliğini taşıyor.