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16.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Balkonlarda mini sanat galerileri

Berlin’de yaşayan küratör Övül Durmuşoğlu ve Joanna Warsza, karantina döneminde insanlara dayanışma mesajı vermek amacıyla önceki günlerde bir proje başlattı.

Balkonlarda mini sanat galerileri

Artnet’te yer alan habere göre Durmuşoğlu ve Warsza, “Life, art, pandemic and proximity” (Hayat, sanat, pandemi ve yakınlık) adını verdikleri bu proje kapsamında sanatçılardan evlerinin balkon ve pencerelerinde sanat eserlerini iki gün boyunca sergilemelerini istedi. Bunun üzerine aralarında Raul Walch, Olaf Nicolai, Eva Stenram’ın da yer aldığı pek çok sanatçı evlerinin balkonunu çeşitli enstalasyon çalışmaları ve performanslarla mini bir sanat galerisine dönüştürdü. Heykellerini evinin balkonunda sergileyen sanatçı Raul Walch “Karantina, düşüncelerimizi de karantina altına aldığımız anlamına gelmiyor. Sanat ve sanatçılar her zaman halka açılmanın yeni yollarını bulacak” dedi. 

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