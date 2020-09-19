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19.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Banksy telif hakkı talep edemeyecek

İngiliz sokak sanatçısı Banksy, “Flower Thrower” (Çiçek Fırlatan) isimli eserini kullandığı için tebrik kartı şirketi Full Color Black’e dava açmıştı.

Banksy telif hakkı talep edemeyecek

Dava önceki gün sonuçlandı. Artnet’te yer alan habere göre Avrupa Birliği Telif Hakları Birliği’nden üç yargıçtan oluşan heyet, iki yıldır süren bu ticari marka anlaşmazlığında Bansky’nin aleyhine karar verdi.

Heyet, Banksy’nin kimliğini gizlediği için eserlerinin telif haklarını talep edemeyeceğini belirtti. Heyet, “Banksy, eserlerini tuvallere ya da kendi mülküne yapmak yerine isimzsiz ve izinsiz bir şekilde başkalarının mülküne yapmayı seçti. Dikkate alınması gereken bir diğer faktör de kimliği gizli olduğu için bu tür eserlerin sorgulanamaz sahibi olarak tanımlanamamasıdır” ifadeleriyle kararın nedenini açıkladı.

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