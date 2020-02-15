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15.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

Banksy’nin 14 Şubat’ı

Banksy’nin son duvar resmi, İngiltere’nin Bristol kentindeki Barton Hill bölgesinde bir evin duvarına çizilen ve elinde sapanla çiçek fırlatan kız resmi oldu.

Banksy’nin 14 Şubat’ı

Eser ilk olarak 13 Şubat sabahı fark edildi. Sevgililer Günü nedeniyle yapıldığı düşünülen eserin kime ait olduğu bir süre gizemini korusa da Banksy’nin Instagram hesabından yaptığı paylaşım soru işaretlerini giderdi. İngiliz basını, eserin yer aldığı evin sahibi Edwin Simons’un o gün 67. doğum gününü kutladığını yazdı. Simons’un kızı Kelly Woodruff da, “O kadar çok insan gelip fotoğraf çekiyor ki, bu harika, inanılmaz ve çok güzel” dedi. Aile esere zarar gelmemesi için üzerine cam bir panel yerleştirmeyi düşündüklerini de belirtti. 

14 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri...
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