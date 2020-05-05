Barbie’de Basquiat esintileri

Hyperallergic’te yer alan habere göre Carlyle Neura tarafından tasarlanan ve “Jean-Michel Basquait X Barbie” adıyla satışa sunulan bebek, Basquiat’nın kariyeri boyunca yaptığı eserlerden oluşan birtakım elbise giyiyor. Neura tasarladığı Basquiat bebeği ile ilgili “Basquiat sürekli takım elbise giyiyordu ve bazen o şekilde bile resim yapıyordu. Bu yüzden Barbie’ye takım elbise giydirdim. Ayrıca santçının en parlak dönemi olan 1980’leri yansıtmak için de takım elbiseyi bebeğe göre büyük boy yaptım” dedi. Son zamanlarda çıkan Barbie bebeklerde aralarında Da Vinci, Van Gogh ve Frida’nın da yer aldığı pek çok sanatçıdan ilham alan Mattel’in Basquiat bebeği, 50 dolar.