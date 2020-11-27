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27.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Bardem, Madrid’de yeniden sete girdi

İspanyol sinemasının yıldız oyuncularından Javier Bardem, İspanyol yönetmen Fernando León de Aranoa’nın yönettiği “El buen patron” adlı filmin setine girdi.

Bardem, Madrid’de yeniden sete girdi

Filmin ekim ayında başlayan çekimleri aralık ayının sonunda tamamlanacak. Yönetmen ve Bardem daha önce 2002 yılında “Los lunes al sol” ve 2017 yılında ise “Loving Pablo”da birlikte çalışmıştı. Çekimleri Madrid’de yapılan filmin 2021 sonbaharında gösterime girmesi bekleniyor. Kara komedi türündeki filmde Bardem yerel bir yarışmaya katılan bir aile şirketi sahibini canlandırıyor.

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