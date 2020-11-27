Bardem, Madrid’de yeniden sete girdi

Filmin ekim ayında başlayan çekimleri aralık ayının sonunda tamamlanacak. Yönetmen ve Bardem daha önce 2002 yılında “Los lunes al sol” ve 2017 yılında ise “Loving Pablo”da birlikte çalışmıştı. Çekimleri Madrid’de yapılan filmin 2021 sonbaharında gösterime girmesi bekleniyor. Kara komedi türündeki filmde Bardem yerel bir yarışmaya katılan bir aile şirketi sahibini canlandırıyor.