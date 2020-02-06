Barış İçin Müzik Gençlik Orkestrası'na Leipzig'den misafir

ENKA Sanat, 2016 yılında Leipzig Operası’nın daveti ile Leipzig’de gerçekleştirilen projenin İstanbul ayağına bu kez ev sahibi olarak katkı sunacak. Barış İçin Müzik Orkestrası’nın, Leipzig Operası Çocuk Korosu ile verdiği ilk konseri de destekleyen ENKA Sanat, bu kez iki ekibi bir hafta boyunca İstanbul’da ağırlayacak. 7 Şubat’ta İstanbul’a gelecek olan Leipzig Operası Çocuk Korosu, Barış İçin Müzik Gençlik Orkestrası ve Korosu ile bir hafta boyunca çalıştaylar ve provalar gerçekleştirecek. İki genç topluluğun müzikal becerilerini ve dostluklarını pekiştireceği ve bir hafta sürecek proje, 12 Şubat Çarşamba ve 13 Şubat Perşembe akşamı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda verecekleri “Don’t Stop Me Now! (DSMN)” başlıklı konserlerle tamamlanacak. Birbirinden yetenekli 150’ye yakın genç sanatçı, benzersiz bir müzikal deneyime imza atacak.